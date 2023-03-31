Министр ВД Якутии встретился с главами Усть-Майского района

Министр ВД по Республике, генерал-майор полиции встретился с главами Усть-Майского района

В рамках IX съезда Совета муниципальных образований Республики состоялась встреча глав поселений Усть-Майского района с Министром внутренних дел по Республике Саха (Якутия), генералом-майором полиции Владимиром Прокопенко. В совещании принял участие Александр Азаров — уроженец Усть-Майского района, директор Судоремонтного завода ПАО «ЛОРП».

1 из 6

Стоит отметить, что встреча в таком формате, когда главы одного района встречаются с руководством Министерства внутренних дел, состоялась впервые.

Во вступительном слове Министр Прокопенко В.Н. кратко рассказал о ситуации в Усть-Майском районе. Он обратил особое внимание на необходимость усиления профилактической работы среди населения. Призвал всех глав пресекать незаконную торговлю алкоголем. Указал на необходимость оказания всемерной поддержки кадрам, прибывающим в улус на службу в ОВД.

Главы населенных пунктов Усть-Майского района задали вопросы, касающиеся интересов жителей поселений в области правопорядка, получили исчерпывающие ответы. Встреча прошла в форме откровенного разговора в дружеской атмосфере.