Министр труда встретилась с семьей Пестряковых

Министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова встретилась с семьей Пестряковых, которых президент России Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.«Вы являетесь замечательным примером большой дружной семьи, где воспитываются дети в любви и согласии. Ваш вклад в развитие института семьи и популяризацию семейных ценностей в нашей республике неоценим», — сказала министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова и поздравила Людмилу Петровну с Петром Филипповичем с заслуженной высокой наградой.

На встрече Петр Филиппович рассказал о жизни своей многодетной семьи. В 2018 году Пестряковы отметили серебряную свадьбу. Тогда и сняли полюбившуюся всем семейную фотографию отца в окружении жены и красавиц-дочерей. Сейчас у семьи стало доброй традицией каждый фотографироваться в едином стиле. «Я как блогер. Для души завел страницу в социальной сети, куда выкладываю семейные фотографии. По количеству лайков обгоняю даже дочерей», — смеется Петр Филиппович.

Ещё одной вирусной фотографией на просторах интернета и гордостью Петра Филипповича стала фотография семьи в форме футбольной команды «Спартак». Эту фотосессию Людмила Петровна с дочерьми преподнесли отцу в качестве подарка к юбилею любимого клуба. К слову, Пётр Филиппович 40 лет является преданным болельщиком Московского «Спартака», и для него эта фотография стала исполнением мечты детства.

Людмила Петровна и Петр Филиппович живут вместе 29 лет, воспитывают 7 дочерей, имеют троих внучек. Они ведут здоровый образ жизни, активно участвуют в различных общественных социально-значимых мероприятиях, благотворительных акциях города.

Отметим, что высокой награды удостаиваются родители или усыновители, которые вместе с детьми образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.​