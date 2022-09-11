Министр строительства Якутии открыл в Ленске «самый красивый дом в стране»

В Ленске ввели новый многоквартирный дом по программе переселения.

9 этажей и 125 квартир. Застеклённые балконы с витражами и современный лифт — это новый дом, построенный по программе переселения из ветхого и аварийного жилья по улице Рабочей, скоро обретёт новых жильцов. Торжественное мероприятие по поводу ввода нового красивого здания посетил министр строительства Республики Саха (Якутия) Павел Кылатчанов, вместе с ним ленточку разрезали глава МО «Город Ленск» Александр Хорунов, генеральный директор ОАО «Республиканское ипотечное агентство» Владимир Трегубов и директор ООО «ВИК» Карен Икиликян.

Напомним, что строительством дома по результатам конкурсных процедур занималось ОАО «Республиканское ипотечное агентство» за счёт средств федерального и республиканского бюджетов. В Республике Саха (Якутия) на данный момент самая массовая реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья проходит именно в Ленске. В год несколько домов вводятся в эксплуатацию, и новосёлы вселяются в новые квартиры. Это очень отрадно, потому что жители деревянных домов ждали этого момента десятилетиями.

— В Ленске самый большой объем аварийного жилья, больше 120 тыс. кв.м. Здесь сегодня Республиканское ипотечное агентство строит два дома, свидетелями открытия первого из них мы стали сегодня. В конце года планируем вводить второй многоквартирный дом рядом с этим. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья строятся ещё 6 домов, 4 из которых введём в этом году, в следующем — 2, дальше ещё предстоит масштабная работа, её достаточно. Я был тут 2 года назад, когда только стоял забор на строительной площадке. Сегодня здесь появилась новая дорога, сквер, параллельно на Рабочей №3 «а» меняется фасад – в целом очень красивый квартал получается. Думаю, что он не будет последним в г. Ленске и будем строить новые красивые дома и благоустроенные кварталы, — рассказал министр строительства Павел Кылатчанов.

Около дома делают детскую площадку, а мимо дома проходит заасфальтированная улица. Всего в нескольких метрах заканчиваются работы по благоустройству сквера по программе «1000 дворов Дальнего Востока».

— Строительство дома начали во 2-м квартале прошлого года. Я считаю, что это самый красивый дом в республике, а может и в стране. Дом получился удобным, даже черное обрамление окон смотрится, по-моему, очень гармонично и интересно. Здесь 125 квартир – 1-, 2-х и 3-х комнатные квартиры, 3 подъезда. Планировка тоже хорошая, удобная, застеклённый балкон с витражами. Отделка квартир бюджетная – стены под покраску, на полу линолеум, но, думаю, жильцы сами будут решать и благоустраивать своё жильё. Дом уже подключён к системе отопления, предусмотрен современный бесшумный лифт. Через 20 дней заканчиваем официально подписание документов по сдаче дома и жильцы могут начать заселяться в новые квартиры. Те люди, которые увидели жильё своими глазами, не могли нарадоваться, хотя мы их раньше времени стараемся не впускать, — не скрывает радости представитель ООО «РИА» в Ленске Олег Брянский.

Глава города Александр Хорунов в приветственной речи поблагодарил руководство республики в лице Главы Айсена Сергеевича Николаева за комплексную и широкую реализацию программы переселения в Ленске. Мэр города наградил грамотами и благодарностями главы всех, кто причастен к строительству и сдаче нового многоквартирного дома – строителей и простых рабочих.

После церемонии разрезания ленточки все присутствующие могли осмотреть квартиры воочию и убедиться, что новый дом действительно современный и удобный, соответствует всем требованиям.

Ещё одним событием стала высадка 100 яблонь к 100-летию со дня основания Якутской АССР в новом сквере около нового дома. Глава города Александр Хорунов, генеральный директор ОАО «РИА» Владимир Трегубов и работники городской администрации, засучив рукава, дружно взялись за лопаты и высаживали саженцы в землю.

Надеемся, что здесь скоро заколосится яблоневый сад, а в доме зазвучат детские голоса и смех, пожилые жители обретут счастье и покой в своих новых квартирах.