Министр спорта Якутии об указе Ил Дархана

Согласно внесенным изменениям и дополнениям в указ главы от 01.07.2020 №1293 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и №1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в республике возобновляется реализация программ допобразования и спортивной подготовки, сообщает пресс-служба Минспорта Якутии.

Обязательным условием работы спортивной подготовки является недопущение превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться на объекте. Тренировочные мероприятия пройдут согласно Единым стандартам действий в Учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительная комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Саха (Якутия). Так в помещении для занятий спортом, определяемого из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. метра площади помещения, а в зоне бассейна, предназначенной для групповых занятий, из расчета один человек (включая работников) на 5 кв. метров площади зеркала воды соответствующей зоны.

«Смягчение ограничений касается в большей степени возобновления деятельности спортивных секций и тренировочного процесса сборных команд по видам спорта. Это важный шаг для наших спортсменов, которые в течение долгого времени тренировались в дистанционном формате. Организация тренировок пройдет с учетом соблюдения на спортивном объекте всех санитарных норм. От тренерского штаба мы требуем обязательное использование медицинской маски и перчаток. От руководителей спортивных объектов установки санитайзеров для дезинфекции рук, замер температуры тела на входе, обработка и дезинфекция инвентаря. Для любителей физкультуры и массового спорта наши объекты, где имеются тренажерные залы, и частные фитнес-центры начали работу с 14 августа», — подчеркнул министр по физической культуре и спорту республики Иннокентий Григорьев.