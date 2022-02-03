Министр спорта Якутии о планах в новой должности

Леонид Спиридонов указом главы Якутии Айсена Николаева назначен министром физической культуры и спорта республики. Новый руководитель министерства поделился в комментарии ЯСИА основными планами:

У нас много планов — в год 100-летия ЯАССР будут проходить VIII Спортивные игры народов Якутии, чемпионат мира по мас-рестлингу, сборная республики будет участвовать в Играх «Дети Азии» во Владивостоке, ожидаем проведение Кубка главы Якутии по игре го. В 2023 году состоятся мероприятия по столетию начала спортивного движения в Якутии.

Мы постараемся на высоком организационном уровне провести в 2024 году VIII Летние Международные спортивные игры «Дети Азии», которые примет Якутск по инициативе Айсена Николаева. Предстоит масштабная работа, у нас есть большой опыт проведения крупных соревнований с участием зарубежных команд. Скажу, что мы будем делать упор на развитии детского, массового, высшего спорта, чтобы наши земляки достигали высоких результатов и вели здоровый образ жизни», — рассказал Леонид Спиридонов.

Напомним, глава Якутии Айсен Николаев 3 февраля своим указом освободил Иннокентия Григорьева от должности министра по физической культуре и спорту республики и назначил руководителем ведомства Леонида Спиридонова. До этого Спиридонов работал первым заместителем министра по физической культуре и спорту республики.