03.02.2022
19:23
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Якутия

Министр спорта Якутии о планах в новой должности

Леонид Спиридонов указом главы Якутии Айсена Николаева назначен министром физической культуры и спорта республики. Новый руководитель министерства поделился в комментарии ЯСИА основными планами:

У нас много планов — в год 100-летия ЯАССР будут проходить VIII Спортивные игры народов Якутии, чемпионат мира по мас-рестлингу, сборная республики будет участвовать в Играх «Дети Азии» во Владивостоке, ожидаем проведение Кубка главы Якутии по игре го. В 2023 году состоятся мероприятия по столетию начала спортивного движения в Якутии.

Мы постараемся на высоком организационном уровне провести в 2024 году VIII Летние Международные спортивные игры «Дети Азии», которые примет Якутск по инициативе Айсена Николаева. Предстоит масштабная работа, у нас есть большой опыт проведения крупных соревнований с участием зарубежных команд. Скажу, что мы будем делать упор на развитии детского, массового, высшего спорта, чтобы наши земляки достигали высоких результатов и вели здоровый образ жизни», — рассказал  Леонид Спиридонов.

Напомним, глава Якутии Айсен Николаев 3 февраля своим указом освободил Иннокентия Григорьева от должности министра по физической культуре и спорту республики и назначил руководителем ведомства Леонида Спиридонова. До этого Спиридонов работал первым заместителем министра по физической культуре и спорту республики.

Назначен министр по физической культуре и спорту Якутии
Фото: Пресс-служба АГиП РС(Я)
Источник: ЯСИА
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