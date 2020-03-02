Министр спорта России откроет чемпионат мира по мас-рестлингу в Якутске

Таков итог встречи президента Международной федерации мас-рестлинга (МФМР) Александра Акимова и министра спорта РФ Олега Матыцина, на которой обсуждены вопросы развития и поддержки национальных видов спорта в северных регионах страны, в частности, мас-рестлинга и Международных спортивных игр «Дети Азии».

В ходе беседы Александр Акимов пригласил министра на открытие Чемпионата мира по мас-борьбе и международного конгресса МФМР, который состоится в июне 2020 года в Якутске.

Во встрече также принял участие Министр спорта РС(Я) Иннокентий Григорьев.

По мнению Александра Акимова, тема спорта для севера весьма актуальна: чтобы там жить, нужно быть физически сильным, мужественным, уметь преодолевать трудности. «На Севере слабый не выживет, — заметил Александр Константинович, – нужно заниматься спортом, закаливаться, бегать на лыжах, метко стрелять».

Он доложил федеральному министру о деятельности и развитии Международной федерации мас-рестлинга (МФМР), охватывающей 50 стран мира, где образованы Национальные федерации. «Мы активно проводим международные рейтинговые турниры, Чемпионат мира, три этапа Кубка мира, Всероссийские соревнования, которые пользуются огромной популярностью среди населения и молодёжи, — рассказал Акимов. — В США мы проводим турниры по мас-рестлингу в рамках спортивного фестиваля Арнольд Классик под личным патронатом легендарного Арнольда Шварценеггера. Кроме того, у нас разработана целевая программа развития мас-рестлинга на 10 лет с перспективой выхода на Олимпийский уровень».

В результате беседы Александр Акимов пригласил Олега Матыцина на открытие Чемпионата мира по мас-рестлингу в г. Якутске, который состоится во время национального праздника Ысыах в июне 2020 года. Министр обещал принять участие в работе Конгресса МФМР и рассмотреть вопрос строительства Международного центра мас-рестлинга в г.Якутске. Кроме того, стороны обговорили вопросы дальнейшей судьбы Международных спортивных игр «Дети Азии» и строительства спортивных объектов в Якутии.