07.12.2022
10:21
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Спорт

Министр спорта РФ присвоил звания якутянам

Четверым якутянам присвоили звания мастеров спорта России.

Приказ издан министром спорта страны.

Среди якутян стало на четыре мастера спорта России больше. Приказ о присвоении званий подписал министр спорта страны Олег Матыцин. В этот раз в списке представители дзюдо, греко-римской борьбы и гиревики.

Звание мастера спорта России получила воспитанница нюрбинской школы дзюдо, победительница юниорского первенства России Полина Иудина.

В гиревом спорте сразу два якутянина удостоились повышения — это Владислав Захаров и Елена Иванова.

Сергей Павлов смог добиться выполнения звания мастера спорта России в качестве представителя греко-римской борьбы. Он является победителем первенства ДФО среди юниоров и всероссийских соревнований.

Фото: соцсети
Источник: ЯСИА

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