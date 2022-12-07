07.12.2022
10:21
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Спорт
Министр спорта РФ присвоил звания якутянам
Четверым якутянам присвоили звания мастеров спорта России.
Приказ издан министром спорта страны.
Среди якутян стало на четыре мастера спорта России больше. Приказ о присвоении званий подписал министр спорта страны Олег Матыцин. В этот раз в списке представители дзюдо, греко-римской борьбы и гиревики.
Звание мастера спорта России получила воспитанница нюрбинской школы дзюдо, победительница юниорского первенства России Полина Иудина.
В гиревом спорте сразу два якутянина удостоились повышения — это Владислав Захаров и Елена Иванова.
Сергей Павлов смог добиться выполнения звания мастера спорта России в качестве представителя греко-римской борьбы. Он является победителем первенства ДФО среди юниоров и всероссийских соревнований.
Фото: соцсети
Источник: ЯСИА
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