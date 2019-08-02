Министр Садовников раскритиковал «Якутскэкосети»

Дмитрий САДОВНИКОВ раскритиковал работу регионального оператора Центральной зоны ООО «Якутскэкосети» за несвоевременную уборку мусора. 2 августа состоялся выездной осмотр санитарных точек в Якутске с участием надзорных органов под руководством министра ЖКХ и энергетики РС (Я).

Комиссия посетила «болевые» точки, по которым неоднократно поступали жалобы от населения. В первых же точках по адресу проспект Ленина, 58 и 62 зафиксировано скопление крупногабаритного мусора.

«Фактическая ситуация по вывозу мусора в городе плачевная. Если в центре города наблюдается такая картина, то в окраинах и пригороде люди, видимо, тонут в мусоре. Думаю, что при смене учредителей и руководства компании, должен прийти порядок», — заявил министр.

По словам и.о. генерального директора ООО «Якутскэкосети» Ольги Харченко, несвоевременный вывоз мусора обусловлен и нехваткой спецтехники и твердой руководящей руки.

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По улице Гастелло, 30 санитарная точка оказалась не обустроена — два мусорных контейнера стоят на голой земле. По всем правилам контейнерная площадка должна быть забетонирована и ограждена. По законодательству, обустройство площадки находится в ответственности либо собственника земельного участка, либо муниципалитета.

Представитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Степан Петров отметил, что по предварительным подсчетам для того, чтобы привести в соответствие контейнерные площадки в городе требуется 44 млн рублей, дополнительно 32 млн рублей, чтобы обновить весь парк мусорных контейнеров.

Также комиссия осмотрела санитарные точки в частном секторе по ул. Молодежная, 3/2 и ДСК «Стерх», где были зафиксированы полные баки и завал мусора на прилегающей территории.

По словам руководителя администрации Пригородный Петра Ильдиркина, отмечается проблема с крупногабаритным мусором, а также с частным сектором.

Однако в ходе объезда встретились адреса, по которым замечаний не было. Это Автодорожная, 42/1, 44/1 и 40/1. За своевременным вывозом мусора следит управляющая компания «Строитель».

По итогам объезда представителями Роспотребнадзора зафиксированы нарушения и будут приняты меры в отношении регионального оператора, органа местного самоуправления и управляющих компаний.

В последующем выездная комиссия по мониторингу вывоза мусора будет проводиться и по другим округам Якутска.

Если в вашем дворе отмечаются нарушения графика вывоза мусора, вы можете обратиться в диспетчерскую регионального оператора по тел. 706-602. В случае, если региональным оператором игнорируются обращения и систематически нарушаются своевременный вывоз мусора, необходимо обратиться в Управление Роспотребнадзора РС (Я) и Управление государственного строительного и жилищного надзора РС (Я) для принятия соответствующих мер.