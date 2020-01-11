Министр Садовников поздравил с 50-летием Якутской ГРЭС

Министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий САДОВНИКОВ поздравил работников и ветеранов ПАО «Якутскэнерго» с 50-летием Якутской ГРЭС. 10 января в Саха академическом театре состоялась торжественная церемония, посвященная этой знаменательной дате.

Дмитрий Садовников выразил слова благодарности энергетикам и ветеранам отрасли за их нелегкий самоотверженный труд и неоценимый вклад в развитие республики.

«Примите слова благодарности за вашу каждодневную работу. Сегодня невозможно представить без света и тепла жизнь на Крайнем Севере. Якутская ГРЭС — действительно эпохальный объект, результат, достигнутый вашим трудом, является одним из самых надежных источников энергоснабжения на Севере-Востоке России. Сегодня мы говорим о вечном, да будет свет навеки от Якутской ГРЭС», — поздравил Дмитрий Садовников.

Глава ведомства вручил государственные и ведомственные награды почетным работникам предприятия. Почетное звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики Российской Федерации» присвоено начальнику электрического цеха №1 Сергею Валентиновичу БИЗЯЕВУ.

Почетным званием «Почетный работник энергетики Республики Саха (Якутия)» Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) награждены начальник участка средств диспетчерского и технологического управления Владимир Ильич КРОХАЛЕВ и начальник смены электрического цеха №1 Василий Валентинович АЛФЕРОВ.

Полвека назад, 10 января 1970 года, был произведен пуск установки ГТ–25–700–2 с включением в сеть и взятием нагрузки, с тех пор эта дата считается днем рождения главного генерирующего объекта Центральной Якутии.

Решение о строительстве в Якутске электростанции с газотурбинными установками (ГТУ) принято в 1958 году. Выбор в пользу такого оборудования был сделан благодаря преимуществам в сравнении с традиционной паротурбинной установкой при работе в условиях Крайнего Севера.

С вводом в эксплуатацию первой очереди Якутской ГРЭС связано развитие новых энергомощностей Центрального энергорайона республики и города Якутска. На сегодняшний день станция обеспечивает электроэнергией более 55% населения республики и снабжает теплом часть жителей столицы. С вводом в 2017 году Якутской ГРЭС–2 на первой станции был создан значительный резерв мощности, который обеспечивает надежное энергоснабжение территории, где проживает более полумиллиона человек. Общая установленная мощность электростанций Центрального энергорайона Якутии составила 573 МВт.