25.03.2021
16:00
89
Якутия
Министр промышленности Якутии проведет прямой эфир
Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) ТЕРЕЩЕНКО Максим Викторович проведет сегодня, 25 марта, прямой эфир на официальных страницах администрации главы и правительства республики в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Максим Терещенко ответит на все актуальные вопросы, связанные с деятельностью министерства, которые поступят в ходе прямого эфира.
Начало – в 17 час. 45 мин.
Ссылки на эфир:
Одноклассники — https://ok.ru/group/56131284041904/topic/153278182993328
Вконтакте — https://vk.com/wall-187580720_12756
Фото: Пресс-служба АГиП РС(Я).
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.03.2021
0
25.03.2021
103
25.03.2021
141
25.03.2021
111
25.03.2021
88
25.03.2021
129
25.03.2021
593
25.03.2021
181
25.03.2021
100
25.03.2021
181
25.03.2021
163
25.03.2021
208
25.03.2021
361
25.03.2021
203
25.03.2021
301
25.03.2021
172
25.03.2021
167
25.03.2021
911
25.03.2021
247
25.03.2021
162
25.03.2021
165
25.03.2021
196
25.03.2021
147
25.03.2021
245
25.03.2021
1081
25.03.2021
330
25.03.2021
335
25.03.2021
824
24.03.2021
994
24.03.2021
874
24.03.2021
538
24.03.2021
769
24.03.2021
703
24.03.2021
1438
24.03.2021
204
24.03.2021
211
24.03.2021
743
24.03.2021
1107
24.03.2021
337
24.03.2021
188
24.03.2021
239
24.03.2021
306
24.03.2021
362
24.03.2021
925
24.03.2021
559
24.03.2021
1054
24.03.2021
648
24.03.2021
205
24.03.2021
750
24.03.2021
504
24.03.2021
251
24.03.2021
566
ТОП НОВОСТИ
19.03.2021
4128
19.03.2021
3741
23.03.2021
3034
24.03.2021
2875
24.03.2021
2787
19.03.2021
2766
21.03.2021
2652
22.03.2021
2509
22.03.2021
2457
23.03.2021
2325