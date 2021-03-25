25.03.2021
16:00
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Якутия

Министр промышленности Якутии проведет прямой эфир

Министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) ТЕРЕЩЕНКО Максим Викторович проведет сегодня, 25 марта, прямой эфир на официальных страницах администрации главы и правительства республики в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Максим Терещенко ответит на все актуальные вопросы, связанные с деятельностью министерства, которые поступят в ходе прямого эфира.

Начало – в 17 час. 45 мин. 

Ссылки на эфир:

Одноклассники —   https://ok.ru/group/56131284041904/topic/153278182993328

Вконтакте — https://vk.com/wall-187580720_12756

Фото: Пресс-служба АГиП РС(Я).
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я).
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