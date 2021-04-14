Министр Прокопенко в командировке не терял времени зря

Министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майор полиции Владимир ПРОКОПЕНКО посетил с рабочим визитом отделы МВД России по Нерюнгринскому и Алданскому районам. Личное инспектирование территориальных подразделений внутренних дел является одним из приоритетных направлений работы и проводится главой ведомства на постоянной основе.

В территориальных отделах МВД России под председательством министра прошли оперативные совещания по итогам оперативно-служебной деятельности за 1 квартал 2021 года. Заслушав доклады руководителей подразделений, глава ведомства обратил внимание на ряд проблемных вопросов и дал соответствующие указания по направлениям деятельности, поставил задачи на предстоящий период. Кроме этого, Владимир Николаевич провел на местах прием граждан.

В рабочих совещаниях также приняли участие исполняющий обязанности главы Нерюнгринского района Евгений ГАЛАКТИОНОВ, глава Алданского района Северин ПОЗДНЯКОВ, прокурор Алданского района Виктор УМЕРЕНКО, а также глава муниципального образования «Город Нерюнгри» Леонид ОЛЕЙНИК.

В ходе визита министр вручил сотрудникам территориальных подразделений за добросовестное исполнение служебных обязанностей и достигнутые положительные результаты в работе ведомственные награды, в том числе памятные медали «300 лет Российской полиции». Генерал поблагодарил личный состав за службу и пожелал дальнейших успехов.