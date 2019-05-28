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Общество
28 мая 2019, 11:20
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Министр прочел детям рассказ Пришвина

27 мая, в Общероссийский день библиотек, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин АФАНАСЬЕВ посетил детскую библиотеку №15 «Моя библиотека», он прочитал школьникам рассказ «Сухостойное дерево» М. Пришвина из сборника рассказов о природе «Кладовая солнца».

Как отметил министр, писатель Михаил Пришвин нас с самого детства учит тому, что природу нужно любить и беречь, стараться сохранить ее ценности, которые так необходимы человеку.

После чтения ребята приняли активное участие в обсуждении рассказа. Они высказали мнение, что рассказ понравился, что узнали какое дерево называют сухостойным, сделали вывод, что в гибели деревьев, леса виноват в первую очередь – человек. Интерес вызвала книжная выставка «Сохранять природу – сохранять Родину».

Читатели задавали много вопросов министру. Так как в основном на встрече присутствовали ученики 5 «В» класса школы №2 им было особенно приятно узнать, что Сахамин Миланович учился в их школе и был читателем «Моей библиотеки». Первый визит Сахамина Милановича в эту библиотеку состоялся еще в 1985 году.

«Дорогие ребята, я вам советую обязательно посещать библиотеки, знакомиться с новыми книгами, перечитывать свои любимые произведения. Те знания, которые вы получаете в стенах библиотек, они вам помогут стать образованными и ответственными людьми», — напутствовал министр юным читателям.

Заведующая Матрена АРГУНОВА в заключение довела до сведения министра, что библиотека два года подряд участвовала в межрегиональной акции «Почитаем вместе книги М. Пришвина о природе России» среди детских библиотек страны и коллектив удостоен диплома. Матрена Николаевна подчеркнула, что круг друзей библиотеки расширяется, выразила надежду, что данная встреча останется в памяти, сердце юных читателей добрым воспоминанием, и вручила Сахамину Милановичу сертификат чтеца I республиканской сетевой акции «Сила книги», а всем слушателям сертификат участника и памятные книжные закладки.

Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии.
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