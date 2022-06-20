Министр оштрафован

Министр образования и науки республики привлечен к административной ответственности за нарушение порядка предоставления субсидии предпринимателю.

Прокуратура республики по обращению индивидуального предпринимателя провела проверку соблюдения Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) бюджетного законодательства при проведении конкурсного отбора субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что Министерством допущены нарушения порядка предоставления субсидии, выразившиеся в установлении необоснованно сжатых сроков проведения конкурса, что повлекло за собой перечисление заниженной суммы меры поддержки предпринимателю, поскольку дополнительно представленные им документы подтверждающие понесенные расходы при рассмотрении заявки не учтены, в связи с их представлением вне установленного срока.

Прокуратура республики внесла министру образования и науки республики представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ (нарушение порядка предоставления субсидии).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 лицо, министр привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.