Министр природы России поддерживает Якутию

Редко, когда министры федерального уровня точечно уделяют внимание тому или иному региону, но хорошим примером в этом случае служит министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр КОЗЛОВ. Он сам бывший, как говорят, дальневосточник и потому ситуация в регионе ему знакома не понаслышке. Вот и в этот трудный момент для республики он на связи с якутянами и рассказывает о принимаемых мерах на своей странице в Инстаграмм.

«Стягиваем в Республику свободные лесопожарные силы со всей страны; федеральная группировка уже насчитывает 724 человека. Скоро прибудут ещё силы. А всего каждый день на борьбу с огнём выходит до 3000 человек… пожарные, добровольцы.

Пытаемся стабилизировать ситуацию, но огонь пока выигрывает у нас. К тому же и прогноз по горимости на июль — плохой.

Сейчас делаем всё, что от нас зависит…, даже дождь. Но, к сожалению, над республикой не всегда кучевые облака и оксид серебра не применить…

Лесные пожары — это всегда плохо. Это огромный удар по экосистеме. Но сейчас главное не подпустить огонь к деревням и городам. Не допустить, чтобы пострадали люди».