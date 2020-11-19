Министр по делам молодежи выступит в радиоэфире

В пятницу, 20 ноября в 13 часов 05 минут в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» FM 107,1 в передаче «Диалог с властью» примет участие министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республика Саха (Якутия) Степан Анатольевич САРГЫДАЕВ.

Министр ответит на актуальные вопросы развития молодежной политики. Расскажет радиослушателям об итогах рабочего сезона студенческих строительных отрядов. Проинформирует о спектре оказания помощи волонтерского корпуса нуждающимся в период пандемии.

Степан Саргыдаев озвучит основные направления и итоги гражданского межрегионального Форума «За будущее России: современные вызовы и консолидация регионов», посвященного Десятилетию детства в Российской Федерации и Году патриотизма в Республике Саха (Якутия).

В центре внимания выступающего также проведение республиканского кадрового конкурса «Таланты Якутии». Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям ответит на ряд вопросов, касающихся проведения мероприятий Года патриотизма, реализации проектов в рамках Грантов Главы Республики Саха (Якутия). На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Радиослушатели могут задать свои вопросы в ходе эфира передачи «Диалог с властью», позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66 и 32-11-66. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.