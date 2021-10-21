Министр отправлен в отставку ⚡

Степан Саргыдаев покинул пост министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев.

«Саргыдаева Степана Анатольевича освободить от должности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

Справка:

Степан Саргыдаев родился 13 июля 1980 года. Женат, трое детей.

В 2002 году окончил Педагогический институт Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова (г. Якутск), присуждена квалификация «Инженер-педагог» по специальности «Профессиональное обучение». В 2008 году окончил Дальневосточную академию государственной службы» (г. Хабаровск) по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2017 году окончил Российскую академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Москва) по программе магистратуры по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начинал учителем информатики Чурапчинской гимназии (2002-2005). В 2005 году перешел на работу в администрацию с. Чурапча Чурапчинского улуса заместителем главы.

В 2010-2012 годах являлся заместителем главы по социальным вопросам Чурапчинского улуса.

В 2012-2018 годах являлся главой МО «Чурапчинский наслег».

В 2018 году назначен министром по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).