15.11.2020
13:00
534

Образование

Министр образования Якутии встретил важную персону

В Якутск с рабочим визитом прибыла заместитель министра просвещения РФ Екатерина Толстикова. Командировка посвящена вопросам образования коренных малочисленных народов Севера. 

Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев: «В эти дни будем работать по вопросам образования коренных малочисленных народов Севера, а 17 ноября состоится заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам координации мер поддержки образования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Вопрос очень актуальный и требует комплексного подхода, начиная с создания равных условий для обучения и воспитания, обеспечения учебниками для обучения на родном языке, кадрами для системы образования, подготовки специалистов для сохранения традиционного уклада и культуры, также повышения конкурентоспособности выпускников школ в глобальном мире».

Фото: https://ysia.ru/v-yakutsk-pribyla-zamestitel-ministra-prosveshheniya-rf-ekaterina-tolstikova/
Источник: https://ysia.ru/v-yakutsk-pribyla-zamestitel-ministra-prosveshheniya-rf-ekaterina-tolstikova/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх