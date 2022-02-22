Министр образования Якутии о патриотизме детей

Ежегодно февраль месяц в системе образования республики объявлен месячником патриотического воспитания. В течение месяца в образовательных организациях республики проводятся различные военно-патриотические мероприятия, способствующие формированию чувства патриотизма и активной гражданской позиции подрастающего поколения. О том, какие мероприятия проводятся в рамках месячника патриотического воспитания и в целом о системе патриотического воспитания мы переговорили с министром образования и науки Республики Саха (Якутия) Ириной Павловной Любимовой.

— Ирина Павловна, в чем заключается особенность Месячника патриотического воспитания текущего года?

— Особенностью Месячника патриотического воспитания в 2022 году является открытие военно-патриотического фестиваля «Армейский городок». Мероприятие состоится в преддверии Дня защитника Отечества 22 февраля на базе Якутской кадетской школы-интернат. На территории школы будут установлены обогреваемые армейские палатки УСБ-56 и М-30, имитирующие полевой лагерь силовых структур, будет развернута полевая кухня. В палатках размещены экспозиции силовых структур, патриотических объединений, ветеранских организаций. Установлены сектора для стрельбы из пневматического оружия, пейнтбольное оборудование, военно-инженерное поле, патриотические баннеры. Также в ходе проведения фестиваля будут проводиться мастер-классы, выставка военной техники патриотических объединений и силовых структур.

— Что представляет собой система патриотического воспитания Республики Саха (Якутия)?

— Ключевыми элементами системы патриотического воспитания являются воспитательные системы образовательных организаций всех уровней, дополнительное образование, Всероссийские площадки Российского движения школьников, движение «Юнармия», сеть военно-патриотических клубов, поисково-исследовательских экспедиций, а также уникальная модель воспитательного и образовательного процесса, направленная на создание оптимальных условий для раскрытия и развития индивидуальных особенностей каждого обучающегося в рамках военно-патриотического воспитания. Всю данную систему реализуют 2 кадетских учреждения – Якутская кадетская школа-интернат и Кадетская школа имени Г.Н. Трошева при Региональном техническом колледже в городе Мирном.

— Якутская кадетская школа-интернат определена ресурсным центром по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи. Как сейчас продвигается работа центра?

— Да, действительно, в марте 2019 года был создан Ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи в целях координации деятельности образовательных организаций, общественных объединений, участвующих в осуществлении военно-патриотического воспитания. Ресурсный центр является структурным подразделением Якутской кадетской школы-интернат. Сегодня ресурсный центр является координатором учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Это специализированный воспитательно-образовательный комплекс, деятельность которого направлена на реализацию передовых педагогических идей, инновационных проектов и образовательных технологий в военно-патриотической сфере в условиях детского лагеря круглогодичного действия. Ведется обширная работа по созданию и строительству учебно-методического центра «Авангард». Так, при поддержке Правительства Республики Саха (Якутия) и командования Восточного военного округа доставлено военное имущество, учебно-материальная база, разработан типовой план посещения палаточного городка «Бастион» обучающимися образовательных организаций, проведения мастер-классов и открытых занятий.

— Какие еще основные мероприятия проходят в школах республики?

— В эти дни в школах активно проходят традиционные и очень впечатляющие школьные конкурсы «Смотр песни и строя». План основных мероприятий ежегодного Месячника патриотического воспитания включает такие республиканские мероприятия, как пятидневные учебные сборы среди юношей 10 классов по основам военной службы, республиканские военно-спортивные игры «Снежный барс», «Защитник Отечества», республиканские этапы Всероссийских конкурсов «Без срока давности», «Два капитана», «Победа», республиканские научно-практические конференции «Отчизне посвятим!», конкурсы «Казачий сполох», республиканский турнир по пулевой стрельбе, онлайн турниры по армейскому подтягиванию, юнармейская гиря, мероприятия, посвященные Дням воинской Славы и памятным датам России.

— Какие примечательные события в области патриотического воспитания в 2021 году Вы бы отметили?

— В течение 2021 года несмотря на пандемию была проведена активная работа по популяризации патриотического воспитания среди детей и молодежи. Началась подготовительная работа по оснащению учебно-методического центра «Авангард». В мае Якутскую кадетскую школу-интернат посетила делегация штаба Восточного военного округа во главе генерала-полковника Геннадия Жидко. В результате наша республика заручилась федеральной поддержкой по развитию центра. Но самыми примечательными событиями я бы назвала то, что в декабре 2021 года 9 юных армейцев Якутии наградили знаками «Юнармейская доблесть» 3 степени. Приказ о награждении наших юнармейцев подписал начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» олимпийский чемпион «Токио — 2020» Никита Нагорный. И второе это то, что учитель ОБЖ Ытык-Кюельской СОШ №1 имени А.И. Софронова Таттинского улуса, руководитель военно-патриотического клуба «Бэргэн» Ирина Тарасенко успешно выступила с проектом «Военно-патриотический маршрут «Бэргэн» по тропе боевой Славы воинов выпускников» и стала лауреатом национальной Всероссийской премии «ПАТРИОТ-2021 года». Все эти достижения указывают на то, что патриотическое движение у нас развивается в правильном направлении.

— Приближается самый патриотический праздник 23 февраля.

— День защитника Отечества – это символ мужества и патриотизма. Это день, когда мы поздравляем наших мужчин, которые несут ответственность за настоящее и делают все возможное, чтобы будущее было счастливым. Желаю всем успехов в службе и труде во имя укрепления защиты нашей великой Родины — России и в деле воспитания молодого поколения на традициях патриотизма и любви к своему Отечеству, крепкого здоровья всем, бодрости и мирного неба над головой!