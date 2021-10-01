Министр образования Якутии и его первый зам наказаны Генпрокуратурой

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) устранены нарушения при реализации национальных проектов

Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу проверено соблюдение органами исполнительной власти Республики Саха (Якутия) федерального законодательства при реализации национальных проектов на территории региона.

Установлено, что регион по итогам 2020 года не достиг всех целевых показателей, предусмотренных национальными проектами. Кроме того, вскрыты факты несвоевременной разработки правовых актов, проектной документации и принятия работ ненадлежащего качества.

Так, мероприятия по созданию 1000 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в полном объеме не исполнены, бюджетные ассигнования на сумму более 22 млн. руб. не освоены.

Несмотря на незавершенность работ по строительству модульного фельдшерского пункта в с. Кысыл-Юрюйя Хангаласского района, подписан акт ввода объекта в эксплуатацию, работы по строительству учтены как исполненные в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году. Оставлен без внимания факт срыва сроков строительства врачебной амбулатории в с. Сайылык Нюрбинского района.

По результатам проверки заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий ДЕМЕШИН внес в орган исполнительной власти республики представление об устранении нарушений закона, в рамках исполнения которого разработан и исполнен план устранения недостатков.

В результате принятых мер достигнут уровень софинансирования мероприятий региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, завершено строительство модульного фельдшерского пункта в с. Кысыл-Юрюйя Хангаласского района и врачебной амбулатории в с. Сайылык Нюрбинского района. В рамках реализации национального проекта «Демография» обеспечено создание 1000 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3-х лет.

В связи с допущенными просчетами в организации работы министр образования и науки республики, его первый заместитель привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора, пяти должностным лицам правительства региона и подведомственных учреждений объявлены замечания.