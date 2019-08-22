Министр образования и науки РС(Я) поздравляет с Днем государственного флага

От имени Министерства образования и науки РС(Я) и от себя лично поздравляю с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Этот праздник имеет важное значение для россиян. Государственный флаг Российской Федерации символизирует единение всех граждан, патриотизм и активную гражданскую позицию каждого из нас.

Наша республика сыграла значимую роль в становлении и укреплении России. И сегодня мы гордо называем себя россиянами, гражданами великой державы! Мы несем большую ответственность за будущее нашей страны, трудимся для того, чтобы выросло достойное поколение патриотов России.

Сегодня на главной площади республики поднят ввысь Государственный Флаг – символ крепости, благополучия и процветания страны. Вместе с Председателем Правительства Якутии Владимиром Солодовым в поднятии Флага участвовали наши дети – будущее родной республики.

Символично, что премьер республики в этот праздничный день встретился в историческом парке «Россия-моя история» с детьми, которые представляют республику и страну на международных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах. Состоялся живой диалог, озвучены интересные вопросы и предложения, по которым Владимир Викторович выразил свою поддержку.

Здесь же мы договорились об организации молодежной сессии в рамках республиканского юридического форума, в котором молодые правозащитники выступят модераторами. Обсуждены актуальные вопросы проектной деятельности, игрового моделирования реальных процессов, развития Всероссийского движения школьников в РС(Я), освоения космоса и запуска космических спутников, журналистики и совершенствования профессионального развития. По итогам встречи намечены новые направления работы, в том числе по организации системного взаимодействия молодежи и детей с представителями руководства республики. Мы видим и желание, и поддержку Владимира Викторовича в различных форматах диалога.

Еще раз поздравляю всех с знаменательной датой — с Днем Государственного флага Российской Федерации! Желаю счастья, благополучия и консолидации всех нас во благо процветания родного края!

С уважением,

министр Владимир Егоров.