Министр образования и науки ответит на вопросы в прямом эфире

Министр образования и науки Якутии Ирина Любимова ответит на вопросы в прямом эфире соцсетей в аккаунте SakhaGov.

Министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Любимова Ирина Павловна, во вторник, 27 декабря 2022 г. проведет прямой эфир на официальных страницах Администрации Главы и Правительства республики SakhaGov в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Ирина Любимова расскажет об основных итогах работы министерства в 2022 году, планах на следующий Год педагога и наставника в РФ, ответит на вопросы, связанные с работой министерства, которые поступят в ходе прямого эфира в аккаунте Sakhagov.

Начало — в 17.00 час.

Ссылки на эфир:

Вконтакте — https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_37891

Одноклассники — https://ok.ru/sakhagov/topic/155791268720048