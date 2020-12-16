Министр о новой концепции внешних связей Якутии

Министерство по внешним связям и делам народов республики разработало и утвердило новую редакцию концепции внешних связей, передает телеканал «Якутия 24».

Об этом сообщил министр по внешним связям и делам народов Якутии Гаврил Кириллин в ходе прямого эфира в соцсетях. «В этом году мы разработали и утвердили новую редакцию концепции внешних связей Якутии. Старая концепция была утверждена в 2000 году. С тех пор прошло 20 лет и мир изменился. Мы должны были актуализировать и определить приоритеты внешних связей республики», — сказал он. Одним из приоритетов является международное сотрудничество в арктическом регионе и с международными организациями, среди которых ООН и ЮНЕСКО. Также приоритетом является сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«В 2020 году мы провели достаточно крупные международные мероприятия. Северный форум по устойчивому развитию прошел у нас во второй раз в сентябре. В связи с пандемией мы провели его в онлайн-режиме, что позволило собрать порядка 2,5 тысяч участников из 36 стран мира», — отметил министр.

В планах министерства на 2021 год есть разработка плана по реализации концепции внешних связей, его намерены принять в первом квартале. Кроме того, в Якутии проведут Северный форум по устойчивому развитию и примут восьмой Конгресс местных властей Евразии. «Мы также планируем подписать соглашения о сотрудничестве с рядом регионов России. Среди них Бурятия, Забайкальский край, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ», — сказал Гаврил Кириллин.



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