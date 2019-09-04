Министр МЧС посетит Якутию

В поселок Тикси ожидается прибытие Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Зиничева Евгения Николаевича. Прибытие руководителя «чрезвычайного ведомства» обусловлено возможностью создания поисково-спасательного подразделения в Арктической зоне.

На территории Республики Саха (Якутия) расположено 13 районов, которые входят в Арктическую зону. Поселок Тикси Булунского района имеет свои физико-географические особенности, он расположен на побережье Северного Ледовитого океана, история создания тесно связана с развитием Северного морского пути и обеспечения военной безопасности в стратегическом направлении. Сегодня вектор внимания государства разворачивается на Арктику, толчок инфраструктуры и социального развития поселка даст новый этап для индустриализации.

«Вся Арктика представлена в нашем районе, имеются перспективные проекты по различным направлениям гражданской сферы, а приход федеральных структур различных ведомств, так же повлияет на инфраструктуру поселения» — прокомментировал Кудряшов Игорь, Глава администрации Булунского района.

Опасные и экстремальные природно-климатические условия, являются характерными рисками возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в зоне Арктики, а развитие сети воздушных сообщений повышает уровень риска возникновения авиационных происшествий.

Ярким примером для создания спасательного формирования в Булунском районе, может послужить происшествие на острове Ляховском, произошедшее в прошлом году. Тогда для спасения оленеводов был направлен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России из города Якутска, но по причине неблагоприятных метеоусловий, проведение спасательной операции увеличилось до трех суток