Министр Куприянов обещает закрыть эту брешь

Речь идет о ДШИ

Общий объем финансирования составил 86,04 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 72,82 млн. руб., республиканского бюджета – 4,64 млн. руб., за счет муниципальных средств – 8,58 млн. руб. Об этом сообщил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов в ходе участия в семинаре в рамках Бала юных дарований.

Речь идет о модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств в Амгинском, Момском, Намском, Жиганском, Нерюнгринском, Аллаиховском улусах, также городском округе Якутск.

Больший объем средств в размере 35 миллионов рублей был выделен на капитальный ремонт ДШИ в Жиганске, – отметил Юрий Куприянов.

В ближайшие годы в Якутии планируется строительство 4 детских школ искусств. В настоящее время пока в региональной части Национального проекта «Культура» не предусматривается возведения таких объектов, министерство продолжит поиск соответствующих источников финансирования.

По информации министра, на сегодняшний день идет разработка проектной документации строительства ДШИ в Мирном. В 2024 году должно начаться ее строительство. Имеются готовые проекты строительства ДШИ в городе Ленске, поселке Жатай и селе Бердигестях. По ним министерство ведет поиск источников финансирования.

В целом в Якутии действует 63 детских школ искусств, которые посещают 16 тысяч детей. Единственным улусом, где нет своей ДШИ является Эвено-Бытантайский улус. «Мы обязательно закроем эту брешь, и построим детскую школу искусств», – прокомментировал Куприянов.

Напомним, в 2022 году построен новый объект в селе Саскылах Анабарского улуса.