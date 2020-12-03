Министр культуры Юрий Куприянов выступит в радиоэфире

В пятницу, 4 декабря в 13 часов 05 минут в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» FM 107,1 в передаче «Диалог с властью» примет участие министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Степанович Куприянов.

Министр расскажет радиослушателям о работе учреждений культуры и духовного развития в период пандемии. Проинформирует о наиболее значимых достижениях и проектах министерства в 2020 году и о планах на 2021 год. Ознакомит с направлениями национального проекта «Культура» в районах и городах республики. На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Радиослушатели могут задать свои вопросы в ходе эфира передачи «Диалог с властью», позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66 и 32-11-66. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.