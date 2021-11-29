Министр культуры Якутии рассказал, как при полном отсутствии зрителей удалось сохранить учреждения

Министр культуры и духовного развития Якутии Юрий КУПРИЯНОВ в в режиме видео связи принял участие в очередном заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура». На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с работой учреждений культуры в период ограничительных мер. Якутия стала одним из трех субъектов России, которые презентовали свой опыт в данном вопросе, сообщает пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я).

Юрий Куприянов выступил с докладом об опыте Якутии по активному использованию дистанционного формата в работе учреждений культуры в условиях действия ограничительных мер. Как доложил министр, ограничительные мероприятия оказывают значительное влияние на деятельность организаций культуры и искусства, прежде всего, сказываясь на посещаемости, а значит на уровне внебюджетных доходов, которые естественно сократились. При этом по оценке министра, растет число онлайн обращений в учреждения, здесь в передовиках библиотеки и музеи.

— На 2021 год план посещаемости был установлен в 12,1 млн посещений. Еще по итогам первого полугодия перспективы его исполнения вызывали вопросы (чуть больше 6 млн, т.е. половина от плана). За январь-октябрь этого года число посещений составило 11,7 млн посещений, или 96% от планового показателя. По результатам года ожидается на уровне 14-14,5 млн. Это стало результатом активной трансформации деятельности учреждений культуры, внедрения новых форм работы. Существенную часть из общего числа посещений составляют обращения к цифровым ресурсам культуры – за 10 месяцев почти 2 млн обращений. Это планируемый показатель на весь год. По этому направлению нами был разработан отдельный план мероприятий, — рассказал Юрий Куприянов.

С начала пандемии учреждения культуры активно регистрировали счетчики сайтов на ПРОКУЛЬТУРА.РФ, сегодня их более 700, это один из самых высоких показателей по стране. Якутия здесь в десятке лучших по стране. Для повышения интереса к культуре на наиболее посещаемых республиканских интернет-ресурсах реализуются совместные проекты, в т.ч. «Кинолетопись» — документальные видео из фондов Центра аудиовизуального наследия, «Архивный документ» — публикация архивных документов из фондов Национального архива РС(Я), «Кадр» — из фондов Якутского музея истории Якутии им. Ем. Ярославского.

Как отметил министр, наилучшим образом к новому формату работы адаптировались библиотеки республики, которые дают более трети от всей посещаемости. По сравнению с 2019 годом книговыдача электронной библиотеки выросла в 6,5 раз. За 10 месяцев 2021 г. электронную библиотеку посетило 412 тыс. посетителей. Во многом благодаря деятельности библиотек в 2021 году республика получила почетный статус «Территория книги и чтения». В музейной сфере в числе лучших Национальный художественный музей РС(Я), который представляет музейные коллекции в виде виртуальных выставок.

Говоря о решении проблемы с сокращением из-за пандемии внебюджетных доходов учреждений культуры, министр отметил, что республиканские учреждения культуры действительно благодарны государству, Министерству культуры России за финансовую поддержку.