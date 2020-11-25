Министр культуры Якутии поздравляет с Днем Олонхо

От имени министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) поздравляю с национальным праздником — Днем Олонхо!

Якутский героический эпос Олонхо – это духовное, культурное достояние народа саха, его историческая память. 15 лет назад Олонхо был провозглашен ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества. Это стало еще одним поводом для усиления работы по сохранению и популяризации нашего эпоса.

В республике было объявлено Второе Десятилетие Олонхо, наш уникальный Театр Олонхо – является одним из самых ярких учреждений культуры, которому рукоплескали на самых престижных театральных площадках России и мира. В улусах республики продолжают работать дома Олонхо — Арчы дьитэ. Каждый год мы проводим самое долгожданное событие лета — Ысыах Олонхо. Успех продвижения Олонхо в работе людей на местах. В сердце каждого жителя республики эхом сквозь время отдается звучание нашего эпоса.

В этом году Декада Олонхо пройдет с 25 ноября по 05 декабря в онлайн режиме. В рамках проведения декады, в республике запланирована насыщенная программа — пройдут специальные передачи, посвященные юбилейным датам олонхосутов, традиционные конкурсы Олонхо, конкурсы творческих работ, онлайн-спектакли и мастер-классы.

Дорогие якутяне! Примите теплые, искренние поздравления с Национальным праздником — Днем Олонхо. Желаю всем вам здоровья, благополучия и успехов в деле сохранения, изучения и распространения якутского героического эпоса Олонхо!