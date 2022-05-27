Министр культуры поздравляет с Днем библиотек

Юрий Куприянов: «Библиотеки – это пространства интеллектуальных возможностей».

Дорогие друзья! Дорогие библиотекари, библиографы и все, кто трудится в библиотеках! Разрешите поздравить вас с профессиональным праздником – общероссийским Днем библиотек!

Сегодня библиотеки выполняют большую роль в общественной жизни как пространства интеллектуальных возможностей, ярких и значимых культурно-просветительских центров.

Благодаря созданию условий для чтения и формированию интереса к книге Якутия признана самым читающим регионом и объявлена «Территорией книги и чтения». И в этом достижении – вклад каждой библиотеки, каждого ее сотрудника и наших книголюбов.

За последние годы результатом слаженной работы министерства и библиотек стали рекордные объемы привлечения федеральных средств на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура».

Самым важным критерием, необходимым условием для развития республики является рост интеллектуального и культурного уровня населения, его профессиональное развитие и образование. Вклад библиотек в это направлении огромен.

Позвольте в этот знаменательный день еще раз поздравить вас, дорогие библиотекари, с профессиональным праздником и пожелать вам множество благодарных читателей, счастья, здоровья вам и вашим близким, семьям!

Справка:

27 мая 1795 года была основана первая государственная общедоступная библиотека России – Императорская публичная библиотека, ныне Российская национальная библиотека. Спустя ровно 200 лет, начиная с 27 мая 1995 года в нашей стране официально отмечается общероссийский День библиотек, роль книги в социально-политической и историко-культурной жизни населения.