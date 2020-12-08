Министр культуры поздравил легендарную оперную певицу

Легенду якутской оперы Аю Яковлеву поздравил министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов:

«От всего сердца поздравляю Аю Яковлеву с 85-летием. Ваш вклад в становление якутской оперы неоценим. За свою долгую творческую карьеру, благодаря вашему уникальному дарованию, вы исполнили ведущие оперные партии мировой и русской классики, якутских композиторов: Мадам Баттерфляй в «Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини, Марфы в «Царской невесте» Римского-Корсакова, Наташи в «Русалке» А. Доргомыжского, Ярославны в «Князе Игоре» Л. Бородина, Татьяны в «Евгение Онегине» П. Чайковского, Иоланты в одноименной опере П.Чайковского и многих других. Много лет вы посвятили преподавательской деятельности, вложили огромный вклад в становление фольклорного отделения Якутского музыкального колледжа (училище) им. М.Н. Жиркова, и сегодня отдаете всю себя работе с талантливой молодежью, являясь профессором Арктического государственного института культуры и искусства.

Желаю Вам счастья, вдохновения, долгих лет и здоровья!»

В музее музыки и фольклора с 20 ноября действует выставка «Грани творчества Аи Яковлевой». На выставке представлены фотографии, сценические костюмы из фонда музея и ее частной коллекциии. Выставка работает до 28 ноября.

Ая Яковлева — легендарная якутская оперная певица, народная артистка РСФСР и ЯАССР, лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) им. П.А. Ойунского. Ая Николаевна родом из с. Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса. В 1954 г. поступила на вокальное отделение Якутского музыкального училища, переведена в Новосибирское музыкальное училище. За два сезона в Якутском музыкально-драматическом театре от артистки хора выросла до солистки оперной труппы, училась в Уральской консерватории им. М. Мусоргского. В 1966 г. якутские зрители увидели на сцене молодую, яркую певицу с голосом лирико-драматического сопрано. С 1970-го года начала заниматься преподавательской деятельностью.