Министр Ирина Высоких: Травля продолжается…
Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина ВЫСОКИХ, оказавшаяся на этой неделе в центре скандала, сообщает в соцсети, что травля в ее отношении продолжается.
— Травля продолжается. Говорят кое-кто оплатил услуги PR-агентства. Выставляют в сети фото сделанные до моего назначения министром (там кстати ничего фривольного, но не в деловом стиле), а также отфотошопленные фотографии с приделанным телом девушки в платье с внушительным декольте. P.S.: Благодарю всех кто выступает в поддержку меня и всех женщин, которые когда-либо подверглись харассменту и сексизму в целом. Мне и моей семье это сейчас очень помогает пережить всё это, — пишет министр Ирина Высоких в своем фейсбуке.
Многочисленные подписчики выражают ей свою поддержку.
Между тем, якутянки продолжают постить в соцсети свои фото в декольте, тем самым оказывая моральную поддержку министру Высоких.
Между тем, главный редактор журнала «Полярная звезда» Владислав ДОЛЛОНОВ с юмором отметил, что ни одному мужчине в Якутии, кроме депутата Петра АММОСОВА, не удавалось разом раздеть столько женщин.
Соцсети пестрят и народным творчеством, как ИЗО, так и эпиграммы.
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