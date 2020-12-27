Министр Ирина Высоких: Травля продолжается…

Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина ВЫСОКИХ, оказавшаяся на этой неделе в центре скандала, сообщает в соцсети, что травля в ее отношении продолжается.

— Травля продолжается. Говорят кое-кто оплатил услуги PR-агентства. Выставляют в сети фото сделанные до моего назначения министром (там кстати ничего фривольного, но не в деловом стиле), а также отфотошопленные фотографии с приделанным телом девушки в платье с внушительным декольте. P.S.: Благодарю всех кто выступает в поддержку меня и всех женщин, которые когда-либо подверглись харассменту и сексизму в целом. Мне и моей семье это сейчас очень помогает пережить всё это, — пишет министр Ирина Высоких в своем фейсбуке.

Многочисленные подписчики выражают ей свою поддержку.

https://www.facebook.com/ISVysokih

Между тем, якутянки продолжают постить в соцсети свои фото в декольте, тем самым оказывая моральную поддержку министру Высоких.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Анастасия АХМЕДОВА

Маргарита ПОПОВА

Наталья АМБРОСЬЕВА

Мария НИКОЛАЕВА

Евгения ГУРУЛЕВА

Марина САНТАЕВА

Марфа МАКСИМОВА

Светлана ИВАНОВА

Евгения ТРОСКИНА

Туйаара АНАНЬЕВА

Валерия ЯКОВЛЕВА

Ольга КОЗЫРЕВА

Елена КИТОВА

Ольга САФОНОВА

Между тем, главный редактор журнала «Полярная звезда» Владислав ДОЛЛОНОВ с юмором отметил, что ни одному мужчине в Якутии, кроме депутата Петра АММОСОВА, не удавалось разом раздеть столько женщин.

Соцсети пестрят и народным творчеством, как ИЗО, так и эпиграммы.