Министр инноваций обещал поделиться уникальной информацией

В Якутске открылась Стартап-школа.

Сегодня в Точке кипения-Якутск начала свою работу Стартап-школа. Бизнес-интенсив, разработанный на основе программы Массачусетского технологического института MIT «Regional Entrepreneurship Acceleration Program», продлится два дня. Более 70 начинающих предпринимателей Якутска попробуют свои силы в разработке и защите инновационных и ИТ-проектов. По итогам стартап-школы лучшие команды смогут подать заявку на участие в акселерационной программе «Б8» Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия).

Выступая перед собравшимися, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов рассказал, что члены команды республики, прошедшие обучение в MIT, разработали интенсив специально для начинающих предпринимателей в сфере ИТ и инноваций, основанный на знаниях, полученных в период обучения в Бостоне.

«Мы поделимся с вами уникальной информацией, которая поможет вам начать свое дело. Пример лидеров ИТ-отрасли республики показывает, что создавать компании мирового уровня в Якутии вполне реально. Желаю, чтобы вы извлекли максимум знаний, и ждем ваши заявки в акселерационную программу «Б8», — сказал он.

Министр рассказал слушателям об инструментах поддержки стартапов на ранней стадии, созданных в Якутии, развитии ИТ-отрасли. Сегодня якутские ИТ- компании создают 70% экспорта ИТ-услуг Дальнего Востока, по итогам прошлого года выручка компаний увеличилась на 40%, сообщил министр.

Стартап-школа организована Технопарком «Якутия», Венчурной компанией «Якутия», Фондом развития инноваций РС (Я) и Студенческим бизнес-инкубатором OREH при поддержке министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.