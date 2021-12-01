Министр финансов Якутии в соцсети рассказал об особенностях принятого госбюджета

30 ноября депутаты Ил Тумэн приняли во втором и окончательном чтении бюджет республики на 2022 год, а также плановый период 2023 и 2024 годов. В следующем году доходы Якутии увеличиваются на 32,2 млрд рублей, а объём собственных доходов превысил 151 миллиард рублей.

Об особенностях принятого государственного бюджета рассказал министр финансов региона Валерий ЖОНДОРОВ во время прямого эфира в социальной сети Инстаграм.

«Особенность бюджета на предстоящие годы в том, что несмотря на ограничения, которые связаны с пандемией, наблюдается устойчивый экономический рост и возрастает объём доходов от налоговых и неналоговых поступлений. Прирост происходит в связи с увеличением поступлений по налогу на прибыль, имущество и добычу от крупных компаний», – отметил Валерий Жондоров.

В первую очередь, речь идёт об алмазодобывающей, золотодобывающей отраслях, нефтегазовой и угольной промышленности.

Также огромная поддержка идёт в виде дотаций и субсидий из федерального бюджета. В настоящее время в федеральном бюджете для Якутии предусмотрено порядка 114 млрд рублей.

Ещё одна особенность нового бюджета – увеличение финансирования сельскохозяйственной отрасли – более 12 млрд рублей. Средства направят не только на различные субсидии аграриям, но и на инвестиционную составляющую – создание коровников, конебаз, сайылыков, хранилищ и других объектов.

Приняты решения о поддержке детей Арктики, в частности, оплаты проезда детей, находящихся летом в оленеводческих стадах, по летнему отдыху и оздоровлению, реализации программы «Молодой оленевод». Увеличение финансирования по программе развития Арктической зоны и коренных малочисленных народов Севера республики на 2020-2024 годы идёт с 247 млн рублей до 1 млрд рублей.

Кроме того, будет увеличено финансирование для дальнейшего повышения заработной платы работникам бюджетной сферы. Как подчеркнул министр, увеличение заработной платы пройдёт в два этапа: на 3,6% в январе 2022 года, на 2,4% в октябре, итого в 2022 году рост составит 6%.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что Якутия заняла восьмое место в рейтинге регионов-лидеров по объему собственных доходов. Ожидается, что доходы бюджета в следующем году составят 264,5 млрд рублей, расходы – 267,6 млрд рублей.