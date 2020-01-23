23.01.2020
13:00
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Якутия

Министр Евгения Григорьева ответит на вопросы радиослушателей

В пятницу, 24 января в радиоэфире НВК «Саха» «Тэтим» в 13 час. 05 мин. министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Евгения Васильевна ГРИГОРЬЕВА примет участие в передаче «Народ и власть».

Министр расскажет об итогах деятельности за 2019 год в сфере  приватизации, кадастровой оценки объектов, инвентаризации земельных  участков, изменениях в законодательстве. Елена Григорьева также ознакомит радиослушателей с задачами   министерства на  2020 год. Свои  вопросы радиослушатели  смогут задать в  ходе  прямого эфира,  позвонив    по телефонам  студии: 8 (4112) 320066  и  321166.  Вопросы, не прозвучавшие в прямом  эфире,  передаются  участнику после  радиопрограммы.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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