23.01.2020
13:00
111
Якутия
Министр Евгения Григорьева ответит на вопросы радиослушателей
В пятницу, 24 января в радиоэфире НВК «Саха» «Тэтим» в 13 час. 05 мин. министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Евгения Васильевна ГРИГОРЬЕВА примет участие в передаче «Народ и власть».
Министр расскажет об итогах деятельности за 2019 год в сфере приватизации, кадастровой оценки объектов, инвентаризации земельных участков, изменениях в законодательстве. Елена Григорьева также ознакомит радиослушателей с задачами министерства на 2020 год. Свои вопросы радиослушатели смогут задать в ходе прямого эфира, позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 320066 и 321166. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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