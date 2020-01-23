Министр Евгения Григорьева ответит на вопросы радиослушателей

В пятницу, 24 января в радиоэфире НВК «Саха» «Тэтим» в 13 час. 05 мин. министр имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) Евгения Васильевна ГРИГОРЬЕВА примет участие в передаче «Народ и власть».

Министр расскажет об итогах деятельности за 2019 год в сфере приватизации, кадастровой оценки объектов, инвентаризации земельных участков, изменениях в законодательстве. Елена Григорьева также ознакомит радиослушателей с задачами министерства на 2020 год. Свои вопросы радиослушатели смогут задать в ходе прямого эфира, позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 320066 и 321166. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после радиопрограммы.