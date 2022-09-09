09.09.2022
15:54
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Якутия

Министр энергетики России оценил ход социальной газификации в Якутии

В ходе рабочей командировки в Якутию и участия в пуске газа в селе Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса, министр энергетики России Николай Шульгинов оценил ход социальной газификации в республике.

«В Якутии проводится большая совместная работа предприятий, единого оператора газификации по вопросам создания технической возможности и фиксирования социальной газификации», — отметил Николай Шульгинов.

Как отметил Глава Якутии Айсен Николаев, Бютейдях — первый наслег Мегино-Кангаласского улуса, который в свое время начал участвовать в программе социальной газификации. И сегодня уже газифицированы 150 домов. К 220 земельным участкам села подведены газопроводы-вводы. Таким образом, созданы все условия для полной газификации Бютейдяха. Это стало возможным благодаря поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина по социальной газификации. Вдвойне радостно, что это событие совпало с 55-летием газификации республики и 100-летием Якутии.

В свою очередь генеральный директор «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников сказал, что это большая радость для сельчан. Для того, чтобы этот день состоялся, было уложено более 14 км газовых сетей, 220 газопроводов-вводов выведено к земельным участкам.

Фото: Пресс-службы АО «Сахатранснефтегаз»
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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