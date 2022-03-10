Министр экономики Якутии: советы ипотечникам

Министр экономики республики Майя Данилова посоветовала якутянам, имеющим ипотечные кредиты, не спешить досрочно гасить заем, если есть накопленные средства. Об этом она сообщила в прямом эфире программы «Якутия Live». «По текущей ипотеке, если прописано в договоре, ставка не должна повышаться. Такую гарантию россиянам дал президент страны и Банк России. У меня, например, есть ипотека, и я не вижу причин для волнения. Участники программы „Дальневосточная ипотека“ выиграют в сложившейся ситуации. Если у вас есть накопленные средства, которыми вы планировали погасить кредит, не спешите делать это сейчас. Их можно направить во вклады под проценты», — сказала министр. Майя Данилова отметила, что сейчас увеличиваются ставки по вкладам, в некоторых банках они достигли 20%. «У нас появляется возможность сберегать деньги. Для предприятий — это сигнал сдерживать средства: не пускать деньги на рынок и не привлекать лишние кредиты», — подчеркнула министр экономики Якутии.