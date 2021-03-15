15.03.2021
20:32
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Экология

Министр экологии выйдет в прямой эфир

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Афанасьев Сахамин Миланович проведет 16 марта 2021 г. прямой эфир на официальных страницах Администрации главы и правительства республики в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Сахамин Афанасьев ответит на все актуальные вопросы, связанные с деятельностью министерства, которые поступят в ходе прямого эфира.

Начало — в 17.00 часов.

Ссылки на эфир:

Одноклассники —   https://ok.ru/sakhagov/topic/153229124775344

Вконтакте —   https://vk.com/sakhagov?w=wall-187580720_12538

Источник: Пресс-служба АГиП РС (Я).
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