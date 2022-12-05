05.12.2022
09:53
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Судебная хроника

Министр даже не удосужился лично поставить подпись

Министр спорта РС(Я) Спиридонов Леонид попытался обжаловать решение Антимонопольной службы РС(Я) от 25 октября с выводами о незаконно заключенном госконтракте с компанией Амикан на поставку тренажеров за 17,1 миллиона, что привело к ущербу бюджету в 6,3 миллиона рублей.

Но судья арбитражного суда Устинова Анна 28 ноября вернула заявление обратно, так как Спиридонов даже не удосужился лично поставить подпись в этом документе.

Фото: пресс-службы
Источник: https://t.me/sakhapress1

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