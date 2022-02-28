Министерство ЖКХ о скоплении мусора на Свердлова

В социальных сетях распространилось сообщение о том, что по ул. Свердлова, 3/2 не вывозится мусор второй месяц. По данному факту Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) сообщает, что скопление мусора на территории ГАУ РС (Я) «Якутский специализированный стоматологический центр» является несанкционированной свалкой.

24 февраля региональным оператором ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ» выявлено место размещения твердых коммунальных отходов в объеме около 90 м3 на площади 120 м2 по адресу: ул. Свердлова, 3/2.

Данная санитарная площадка отсутствует в реестре мест накопления ТКО, утвержденный постановлением Окружной администрации города Якутска от 19.02.2019 №32-п, в связи с чем является несанкционированной.

Согласно данным Росреестра, правообладателем земельного участка, на котором выявлена несанкционированная свалка является «Государственное Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский специализированный стоматологический центр» (ГАУ РС(Я) ЯССЦ). При этом у медучереждения отсутствует заключенный договор на вывоз ТКО с ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ».

25 февраля ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ» направило уведомление в адрес ГАУ РС(Я) ЯССЦ о ликвидации несанкционированной свалки, а также в Якутский комитет государственного и экологического надзора и Управу Строительного округа.

По информации Управы Строительного округа, в адрес ГАУ РС(Я) ЯССЦ выдано предписание ликвидировать несанкционированную свалку до 1 марта.

Отметим, что собственники земельного участка обязаны самостоятельно обеспечить ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов или заключить договор на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов с региональным оператором (Постановление Правительства РФ №1156 от 12.11.2016 г.).

Если в течение 30 дней со дня получения уведомления регионального оператора не будет обеспечена ликвидация места несанкционированного размещения ТКО самостоятельно и не заключен договор с региональным оператором на оказание услуг по ликвидации несанкционированного свалки, региональный оператор в течение 30 дней после отправления уведомления собственнику земельного участка ликвидирует свалку. В этом случае региональный оператор оставляет за собой право обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов.