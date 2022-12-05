Мининноваций Якутии подал иск на осужденного блогера Сусанну Рожину, но суд оставил заявление без движения.

Министерство требует вернуть грант, полученный Рожиной в 2021 году.

Министерство инноваций Якутии подало иск по возврату средств гранта Сусанны Рожиной, полученного в 2021 году, в республиканский бюджет в установленном законом порядке в связи с неисполнением условий соглашения по гранту.

Однако, судья Арбитражного суда Валентина Терских оставила без движения исковое заявление от заместителя министра Георгия Андреева. Об этом говорится в определении суда.

По мнению судьи, иск подан с нарушениями.

Например, не приложена доверенность, подтверждающая полномочия на подписание искового заявления. Кроме того, истец должен представить платежное поручение от 27 декабря 2021 года о перечислении гранта Сусанне Рожиной с указанием даты списания денежных средств и отметкой банка о перечислении денежных средств получателю.

Также суд запросил сведения о фактическом месте пребывания Рожиной с учетом приговора суда от 26 августа этого года. Министерство должно до 28 декабря предоставить все необходимые документы. В противном случае иск будет возвращен обратно.

Напомним, Рожина получила грант в один миллион рублей от Айсена Николаева по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в конце 2021 года. Как позже писала блогер, она направила средства на проект «Ты/Я — Якутия» на ее ютуб-канале.

Напомним, что блогера приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор по ее делу вступил в силу 13 сентября. Ее должны были этапировать в колонию, но куда именно, не разглашается.