Министерство культуры и духовного развития выражает соболезнование

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование родным, близким, землякам, Государственному театру оперы и балета им. Суорун Омоллоона по поводу кончины заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Саха (Якутия), кавалера почетного знака Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть», почетного гражданина Намского улуса, лауреата республиканского общественного конкурса «Имя культуры»

СЕМЕНА ПЕТРОВИЧА ОКОНЕШНИКОВА

Оконешников С.П. родился 29 августа 1944г. в Бетюнском наслеге Намского района ЯАССР. Начал певческую деятельность в 1962 г., работая в хоре музыкально-драматического театра и хоре радиокомитета. Учился в Якутском музыкальном училище по классу пения П.А. Кривошапкина (1963-1964). Во время прохождения службы был солистом Краснознамённого ансамбля песни и пляски Забайкальского военного округа (1965-1968). С 1975 г. после окончания Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского (по кл. проф., засл. деятеля иск. ЯАССР Л.Ф. Дроздовой), работал солистом оперы Якутского музыкального театра, с 1991 г. – театра оперы и балета. В 1977 г. С.П. Оконешников получил премию комсомола Якутии «Лучший дебют года» за исполнение партии Юрюн Уолана, в 1979 – премию конкурса песни «Якутск-79».

Среди наиболее известных ролей – Юрюн Уолан («Нюргун Боотур» М. Жиркова, Г. Литинского), Лоокут («Лоокут и Ньургусун» Г. Григоряна), Ахмед («Цветок Севера» Г. Григоряна), Манчаары («Сын солнца» А. Созонова), Кюндели («Колыбельная» З. Степанова), Ленский («Евгений Онегин» П. Чайковского), Князь («Русалка» А. Даргомыжского), Сасыл-Шаман («Красный шаман» Г. Литинского), Левко («Майская ночь» Н. Римского-Корсакова), граф Альмавива («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Владимир Игоревич («Князь Игорь» А. Бородина), Альфред («Травиата» Дж. Верди), Фауст («Фауст» Ш. Гуно), Юродивый («Борис Годунов» М. Мусоргского), Чекалинский («Пиковая дама» П. Чайковского), император Альтоум («Турандот» Дж. Пуччини), Жрец («Волшебная флейта» Моцарта), и др.

Гастрольно-концертная деятельность певца получила широчайшее признание в республике. За многочисленные гастроли по районам республики он был награжден знаком «Отличник культурного шефства над селом». В 80-е годы он пел в составе популярного вокального квартета «Энсиэли» (Семён Оконешников, Семён Дьяконов, Илья Иевлев, баянист Сергей Попов).

Незабываемыми в творческой биографии С.П. Оконешникова стали выступления в Доме-музее А. Скрябина, концерты в Колонном, Октябрьском залах, Концертном зале им. П.И. Чайковского с оркестром народных инструментов им. Осипова, в Большом зале московской консерватории, в Румынии, Монголии, Швейцарии, Франции.

С.П. Оконешников имея за плечами большой сценический опыт, режиссировал тематические концерты, в т.ч. вечера памяти Анастасии Лыткиной, Семёна Дьяконова, Нины Сазоновой поставил театрализованную ораторию В. Зырянова «Памяти Максима Аммосова».

Семен Петрович внес свой неповторимый вклад в развитие якутского оперного искусства. Его светлый образ талантливого, ответственного и преданного своему делу человека навсегда останется в наших сердцах. Глубоко скорбим вместе с Вами!

Гражданская панихида

Семеном Петровичем Оконешниковым

состоится 18 июня 2019 г. в Государственном театре оперы и балета им. Суорун Омоллоона

в 09.00 часов по адресу: проспект Ленина, 46/1

Похороны состоятся

в с. Бетюнь Намского улуса.