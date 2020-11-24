Министерство культуры Якутии наградили

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) награждено памятной медалью Президента Российской Федерации Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Награждение состоялось онлайн 24 ноября.







В рамках акции «#МыВместе» волонтеры культуры Якутии, движение которых организовано в рамках национального проекта «Культура», присоединились к республиканскому корпусу по оказанию помощи пожилым и запустили акцию #Культураспешитнапомощь. К акции присоединились учреждения культуры со всей республики.

В числе тех, кто регулярно развозил продуктовые наборы пожилых жителям, заместитель министра культуры и духовного развития Марина Силина, а также сотрудники различных отделов ведомства: Спиридон Старков, Александр Сидоров, Сардаана Ильинова, Валерия Федорова, Сардаана Брызгалова, Ирина Тергюлева.

«Я искренне благодарю всех волонтеров культуры, сотрудников нашего министерства за их труд. Они большие молодцы, своим примером они ежедневно в этот непростой период доказывали, что только вместе, сплотившись, мы преодолеем все трудности. Уверен, что волонтеров культуры в Якутии будет становиться все больше и больше, хотя и сейчас их у нас почти 400,, и мы будем в лидерах по этому направлению и дальше. Это большая награда – получить медаль от нашего Президента. Горжусь всеми нашими сотрудниками, волонтерами культуры каждого нашего учреждения. Все вы большие молодцы», — поздравил коллег министр культур и духовного развития Юрий Куприянов.

Также медалями были награждены сотрудники Национальной библиотеки Якутии, Государственного цирка Якутии, Театра эстрады, Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. Волонтеры культуры, в период пандемии участвовавшие в акции, также награждены индивидуальными наградами.