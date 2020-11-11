Министерство культуры выражает соболезнования

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) выражает соболезнования директору и художественному руководителю Государственного академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина Александру Александровичу Лобанову в связи с кончиной его отца

ЛОБАНОВА

Александра Федоровича

Александр Федорович Лобанов родился в 25 ноября 1942 года. В начале 60-х годов приехал в Якутск, искренне полюбил Якутию. После службы на Тихоокеанском флоте вместе с супругой вернулся в Якутск. Всю жизнь он преподавал в Якутском речном училище. Его ученики по сей день работают по всей стране, а кто-то и за пределами, и всегда очень тепло, с уважением отзываются о своем педагоге.

Министерство культуры выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям Александра Федоровича.