Министерство культуры соболезнует Аркадию Алексееву

Министерство культуры и духовного развития РС (Я) выражает глубокие соболезнования народному артисту РС(Я), лауреату премии Комсомола Якутии, почетному гражданину РС (Я) Аркадию Михайловичу Алексееву, родным и близким по поводу кончины Агнии Абрамовны Алексеевой.

Агния Абрамовна была достойной спутницей, разделяла радости и тяготы творческой жизни своего известного супруга Аркадия Михайловича.

Агния Абрамовна Алексеева – человек высокой культуры, ответственности и трудолюбия.

Педагогический и общественный труд Агнии Абрамовны были отмечены: Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР (1991 г), медалью Комитета Советских женщин (1995 г.). Почетным знаком имени Софьи Сидоровой, званием «Заслуженный работник образования РС(Я)» (2002 г.), медалью «За заслуги перед г. Якутском» (2012 г.).

Светлая память об Агнии Абрамовне навсегда останется в сердцах деятелей культуры и искусства республики.