Министерство культуры скорбит

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование директору Якутского художественного училища (колледжа) им П.П. Романова, заслуженному деятелю искусств республики, почётному работнику среднего профессионального образования России Кириллу Петровичу Гаврильеву, родным, близким, землякам по поводу кончины горячо любимой жены, матери и бабушкин ветерана дошкольного образования ГАВРИЛЬЕВОЙ

Анны Гаврильевны Глубоко скорбим вместе с вами! Гражданская панихида Гаврильевой Анны Гаврильевны состоится 1 июля 2021 г. в 9.00 по адресу: г. Якутск, траурный зал «Некрополь».

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)

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