Министерство энергетики РФ выдало паспорт готовности Якутскэнерго

ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) подтвердило готовность к прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов. Паспорт готовности был выдан на основании проверки межведомственной комиссии, в состав которой вошли представители Минэнерго РФ, Министерства ЖКХ и энергетики Якутии, Ростехнадзора, Системного оператора ЕЭС и Технической инспекции ЕЭС, и утвержден приказом Минэнерго России №1185 от 03.11.2022 г.

Как подчеркнул генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексея Стручков, предприятия Якутскэнерго одними из первых во всей стране вступают в отопительный сезон, который длится на Севере 9 месяцев. Подготовку к этому ответственному периоду якутские энергетики интенсивно ведут в короткое лето и продолжают вплоть до самых холодов. Компания делает все для выполнения главной задачи – обеспечения бесперебойного энергоснабжения жителей республики.

В 2022 году для подготовки к сезону пиковых нагрузок Якутскэнерго направило на ремонт и модернизацию энергообъектов порядка 2,5 миллиарда рублей. В ходе подготовки к сезону отрицательных температур энергетики провели ремонт основного генерирующего оборудования: 3 турбоагрегатов, 1 котла, 3 генераторов. Проведены ремонты электрических сетей всех классов напряжения общей протяженностью 763 км и более 6,4 км тепловых сетей. Для снижения опасности возникновения аварийных случаев расчищено 1395 га просек линий электропередачи.

Все энергообъекты Якутскэнерго обеспечены топливом. В период подготовки к отопительному сезону 2022-2023 гг. доставлено 85 тысяч тонн угля, 5 тысяч тонн сырой нефти и 81,5 тысячи тонн дизельного топлива. Всего по данным на 15 ноября календарный план по обеспечению топливом выполнен на 97%. Оставшиеся объемы будут завезены автозимником.

За прошедшие месяцы 2022 года в рамках технологического присоединения к электрическим сетям подключены новые потребители с максимальной мощностью более 80 МВт. Введено 32 МВА новой трансформаторной мощности, построено более 200 км линий электропередачи, проведены работы по реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Среди подключенных объектов новые жилые дома и целые микрорайоны, детские сады и школы в столице и районах Якутии.

На всех объектах Якутскэнерго обеспечена готовность сил и средств для успешного прохождения отопительного сезона, в том числе создан аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования, обеспечена готовность техники, резервных источников электроснабжения, аварийно-восстановительных бригад, проведены инструктажи и тренировки по отработке действий персонала при ликвидации аварий в условиях низких температур.