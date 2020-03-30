30.03.2020
11:26
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Некролог

Министерство экологии Якутии соболезнует

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) выражает глубокое соболезнование главному специалисту отдела государственной службы, кадров, мобилизационной работы и защиты информации МУЧИНОЙ Галине Петровне, родным и близким по поводу безвременной кончины на 81 году жизни любимой мамы Мучиной Нины Иннокентьевны, отличника здравоохранения СССР, ветерана труда.

Память о светлом человеке навсегда останется в сердцах людей. Разделяем с вами боль этой тяжелой утраты.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я).
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