Министерство экологии Якутии соболезнует

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) выражает глубокое соболезнование главному специалисту отдела государственной службы, кадров, мобилизационной работы и защиты информации МУЧИНОЙ Галине Петровне, родным и близким по поводу безвременной кончины на 81 году жизни любимой мамы Мучиной Нины Иннокентьевны, отличника здравоохранения СССР, ветерана труда.

Память о светлом человеке навсегда останется в сердцах людей. Разделяем с вами боль этой тяжелой утраты.