Министерство экологии выражает соболезнования

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) соболезнует директору ГБУ РС(Я) «Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга» Волковой Лене Семеновне и ее семье, родным и близким по поводу безвременной кончины свекра, отца и дедушки Заслуженного тренера СССР, РСФСР и Якутской АССР по вольной борьбе, судьи республиканской и всесоюзной категории, члена Союза журналистов России, кандидата педагогических наук

ВОЛКОВА

Николая Николаевича

Николай Николаевич был человеком-легендой, профессионалос своего дела, великим тренером и учителем школы вольной борьбы Якутии! Его отличала отзывчивость, доброе отношение к людям, любовь к родному краю. Республика понесла большую утрату. Светлая память о Николае Николаевиче Волкове останется в наших сердцах! Скорбим…