06.10.2020
14:18
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Некролог

Министерство экологии выражает соболезнования

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) соболезнует директору ГБУ РС(Я) «Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга» Волковой Лене Семеновне и ее семье, родным и близким по поводу безвременной кончины свекра, отца и дедушки  Заслуженного тренера СССР, РСФСР и Якутской АССР по вольной борьбе, судьи республиканской и всесоюзной категории, члена Союза журналистов России, кандидата педагогических наук

ВОЛКОВА
Николая Николаевича

Николай Николаевич был человеком-легендой, профессионалос своего дела, великим тренером и учителем школы вольной борьбы Якутии! Его отличала отзывчивость, доброе отношение к людям,  любовь к родному краю. Республика понесла большую утрату. Светлая память о Николае Николаевиче Волкове останется в наших сердцах! Скорбим… 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я)
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