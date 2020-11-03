Министерство экологии выражает соболезнования

Коллектив министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) соболезнует семье, родным и близким по поводу безвременной кончины видного ученого и педагога, отличника образования Республики Саха (Якутия), отличника науки и профессионального образования Республики Саха (Якутия), отличника охраны природы Республики Саха (Якутия), Почетного гражданина Хатырыкского наслега Намского улуса

ПЕСТРЯКОВА

Бориса Николаевича

Борис Николаевич всегда отличался ответственным отношением к работе, внимательностью и чуткостью к коллегам. Не раз избирался на ответственные должности. В 2000 г. был избран депутатом Городского Собрания второго созыва от 7-го избирательного округа «Студенческий», председателем комиссии по экологии, земле и аграрной политике Городского Собрания. Являлся членом Русского ботанического общества, членом Ученого Совета Якутского отделения Русского географического общества. С 1998 по 2006 г. работал деканом биолого-географического факультета ЯГУ. В этот период факультет жил активной, плодотворной жизнью. По многим показателям факультет занимал лидирующее место. За этот период был значительно повышен научный потенциал факультета, многие сотрудники защитили кандидатские диссертации, организованы новые кафедры, стали активно работать новые учебно-научно-производственные лаборатории. Биологическая станция факультета переросла в Учебный полигон-Ботанический сад университета. Он стал одним из организаторов первой Международной конференции Северного Форума. Им были сделаны научные обоснования при создании ресурсных резерватов «Омолой», в Усть-Янском районе«Хараулах» в Булунском районе, «Куропаточья» в Нижнеколымском районе природного парка «Момский», ООПТ местного значения «Бочооной».

Большой практическое значение вызывают его научные труды и исследования, столь важные для экологии, такие, как: мониторинг лесных экосистем и луговых сообществ, произрастающих на ледовом комплексе в условиях глобального изменения климата и интенсификации антропогенного пресса; биомониторинг тундровых экосистем Северо-Востока России в условиях глобального изменения климата и интенсификации антропогенного процесса; мониторинг лесных экосистем и луговых сообществ, произрастающих на ледовом комплексе, в условиях глобального изменения климата и интенсификации антропогенного пресса; реабилитация лесных территорий криолитозоны после пожаров с поиском способов ускорения восстановления естественной растительности; оценка, основные тенденции изменения природного и социально-экономического состояния, человеческого потенциала Арктической экономической зоны РС(Я).

Борис Николаевич был большим другом министерства, учителем и наставником многих поколений экологов, внес неоценимый вклад в развитии науки республики!

Светлая память о Борисе Николаевиче останется в наших сердцах!