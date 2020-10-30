30.10.2020
17:33
58
Некролог
Министерство экологии выражает соболезнования
Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) выражает соболезнования родным и близким по поводу кончины после продолжительной болезни председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления, народного депутата Республики Саха(Якутия)
МЕСТНИКОВА
Василия Александровича
Светлая память об истинном патриоте и настоящем человеке останется в наших сердцах!
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
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