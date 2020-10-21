21.10.2020
15:45
25
Без рубрики
Министерство экологии выражает соболезнования
Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) соболезнует семье, родным и близким по поводу безвременной кончины на 47-м году жизни директора Национального центра аудиовизуального наследия народов РС(Я) им. И.С. Жараева
ПАРНИКОВА
Бэргэна Васильевича
Бэргэн Васильевич всю свою профессиональную деятельность посвятил служению культуре республики. Талантливый управленец, верный товарищ, его всегда отличала отзывчивость, доброе отношение к людям и любовь к родному краю.
Светлая память о Бэргэне Васильевиче останется в наших сердцах!
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.10.2020
172
21.10.2020
113
21.10.2020
283
21.10.2020
196
21.10.2020
286
21.10.2020
219
21.10.2020
934
21.10.2020
205
21.10.2020
1427
21.10.2020
344
21.10.2020
714
21.10.2020
467
21.10.2020
399
21.10.2020
1328
21.10.2020
416
21.10.2020
205
21.10.2020
282
21.10.2020
393
21.10.2020
568
21.10.2020
1051
21.10.2020
381
21.10.2020
1591
21.10.2020
758
20.10.2020
873
20.10.2020
903
20.10.2020
1907
20.10.2020
433
20.10.2020
433
20.10.2020
485
20.10.2020
756
20.10.2020
405
20.10.2020
919
20.10.2020
2252
20.10.2020
457
20.10.2020
518
20.10.2020
621
20.10.2020
1232
20.10.2020
517
20.10.2020
910
20.10.2020
615
20.10.2020
1360
20.10.2020
1640
20.10.2020
1805
20.10.2020
405
20.10.2020
418
20.10.2020
423
20.10.2020
651
20.10.2020
947
ТОП НОВОСТИ
19.10.2020
4293
19.10.2020
4104
18.10.2020
3918
15.10.2020
3670
20.10.2020
3335
19.10.2020
3036
16.10.2020
2976
15.10.2020
2806