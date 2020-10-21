Министерство экологии выражает соболезнования

Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) соболезнует семье, родным и близким по поводу безвременной кончины на 47-м году жизни директора Национального центра аудиовизуального наследия народов РС(Я) им. И.С. Жараева

ПАРНИКОВА

Бэргэна Васильевича

Бэргэн Васильевич всю свою профессиональную деятельность посвятил служению культуре республики. Талантливый управленец, верный товарищ, его всегда отличала отзывчивость, доброе отношение к людям и любовь к родному краю.

Светлая память о Бэргэне Васильевиче останется в наших сердцах!